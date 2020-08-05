В Свердловскую область завезли первый случай коронавируса с российских курортов

В Свердловской области подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, завезённый с курортов российского юга, со ссылкой на оперативный штаб региона пишет Znak.com.

Откуда конкретно завезли инфекцию, в оперативном штабе не смогли уточнить.

«В текущей эпидемиологической ситуации назвать точное место заражения коронавирусом не представляется возможным», — сказали там.

В то же время замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва в интервью E1.ru заявила, что заболевший прибыл из Краснодарского края.

Число новых случаев коронавируса на российском юге за последний месяц увеличилось более чем на 30%. Власти регионов связывают это с началом курортного сезона, а также с тем, что отдыхающие не соблюдают санитарные нормы — не носят маски и не выдерживают социальную дистанцию.

По официальным данным, в Свердловской области официально подтвердили 21,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. 18 тысяч человек выздоровели, 294 — умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».