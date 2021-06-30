В Свердловскую область привезли новую партию вакцины «Спутник V»

Сегодня утром в Свердловскую область привезли 12 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас препарат везут из аэропорта Кольцово в ГАУ «Фармация» в Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

«Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждём в ближайшие дни», — отметил губернатор.

Напомним, на прошлой неделе тагильчане пожаловались на нехватку вакцины от коронавируса. Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников подтвердил АН «Между строк», что медучреждение испытывает проблемы с поставками вакцины.