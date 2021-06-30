В Свердловскую область привезли новую партию вакцины «Спутник V»

30.06.2021 11:53
Сегодня утром в Свердловскую область привезли 12 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас препарат везут из аэропорта Кольцово в ГАУ «Фармация» в Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.
«Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждём в ближайшие дни», — отметил губернатор.
Напомним, на прошлой неделе тагильчане пожаловались на нехватку вакцины от коронавируса. Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников подтвердил АН «Между строк», что медучреждение испытывает проблемы с поставками вакцины.
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