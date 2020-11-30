В Свердловскую область придут морозы до 25 градусов. В Нижнем Тагиле похолодает до минус 18

В Свердловской области в течение недели ожидается аномально холодная погода, сообщает Гидрометцентр.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20–25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах будет ниже нормы для декабря на 5–10 градусов.

В Нижнем Тагиле сегодня ожидается -15..-9 °C, без осадков, лёгкий ветер. Во вторник -14..-9 °C, без осадков, замерзающий туман, лёгкий ветер. В четверг и пятницу в утренние часы температура опустится до -18 °C.