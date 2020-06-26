В Свердловской выявлено 193 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле заразилось 10 человек

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+163), Алапаевского района, Артёмовского городского округа, Первоуральска, Ревды, Ивдельского, Невьянского городских округов, Нижнего Тагила (+10), Режевского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысертского, Туринского, Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 11 877 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 131 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 108 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 636. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 290 человек. Всего уральские врачи вылечили 6786 пациентов», — сообщили в штабе.

Зарегистрировано 3 новых случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 85.

В России за последние сутки выявлено 6800 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровело 8988 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».