В Свердловской области завели уголовное дело после заражения 28 человек коронавирусом на свадьбе

Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за массового заражения коронавирусом гостей на свадьбе в городе Камышлове, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

Дело расследуется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека: от инфекции 15 мая умерла 60-летний медик, которая была на свадьбе.

Ранее, 26 апреля, в Камышлове прошла свадьба дочери пастыря Церкви евангельских христиан-баптистов. Она работает в местной скорой помощи, умершая женщина была её коллегой. После свадьбы положительные результаты анализов на коронавирус получили 28 человек. Отец невесты пастырь Андрей Классен говорил, что организаторы свадьбы не сделали ничего плохого: по его мнению, «если господь взял нас к себе, значит, так и должно быть».