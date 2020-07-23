В Свердловской области зарегистрировано 249 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 20 новых заболевших

В Свердловской области выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Регион по-прежнему занимает второе место по суточному приросту больных коронавирусом, уступая только Москве.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила (+20), Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Тугулымского и Шалинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 733.

«Состояние 189 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 726. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 444 человека, общее число выписанных достигло 13 365», — рассказали в штабе.

Также зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 213.

В России за последние сутки выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8277 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».