В Свердловской области зарегистрировано 224 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле — 26 заражённых

На территории Свердловской области зафиксировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+160), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Красноуфимского района, Нижнего Тагила (+26), Невьянска, Нижней Туры, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа. Всего в регионе зарегистрировано 10 725 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжёлое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 641. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 69.

В России за последние сутки выявлено 7889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровело 10 186 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 576 952 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 8002 летальных исхода, выздоровело 334 592 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».