В Свердловской области зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — один заболевший

На территории Свердловской области выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+180), Берёзовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+1) и Режа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 19 934.

«Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 725. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 509 человек, что является рекордным показателем за весь период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 011. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 243», — сообщили в оперативном штабе.

В России за последние сутки выявлено 5395 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8888 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».