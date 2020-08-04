В Свердловской области зарегистрировано 182 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле заболел один человек

На территории Свердловской области за последние сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Байкаловского муниципального района, Нижнего Тагила (+1) и Талицы. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 21361.

«Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 119 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 535. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 96 человек. Общее число выписанных достигло 18037. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 294», — рассказали в оперштабе.

В Россиии за последние сутки выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7878 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 861423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14351 летальный исход, выздоровел 661471 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».