В Свердловской области зарегистрировано 178 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 8 человек

За минувшие сутки в Свердловской области лабораторно подтверждено 178 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 — в Нижнем Тагиле. Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 на 8 августа составляет 22 083.

Как сообщили в оперативном штабе, состояние 115 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 — на аппаратах ИВЛ.

За сутки выписали 84 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели 18 398 свердловчан.

Зарегистрировано 7 случаев смерти от коронавируса. Общее число умерших — 322 человека.

В России выявлено 5212 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 129 летальных исходов. Полностью выздоровели 6615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровели 690 207 пациентов.