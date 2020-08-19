В Свердловской области зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 4 заболевших

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+57), Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+4), Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тугулымского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 842.

«Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 82 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 229. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписаны 73 человека. Общее число выписанных достигло 19 249. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 382», — рассказали в оперштабе.

За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 25,5% без клинических проявлений. Общее число заражённых коронавирусом за все время эпидемии достигло 937 321. Умерли от инфекции 15 989 пациентов, выздоровели 749 423 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».