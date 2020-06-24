В Свердловской области зарегистрирован 181 новый случай коронавируса. В Нижнем Тагиле заразились 9 человек

На территории Свердловской области зафиксирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Заречного, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+9), Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского, Серовского, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 11492 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 278 человек. Всего уральские врачи вылечили 6250 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано четыре случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев – 79.

В России за последние сутки выявлено 7176 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровело 12393 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 606881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8513 летальных исходов, выздоровело 368822 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».