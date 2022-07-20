В Свердловской области зарегистрировали первую в 2022 году смерть от укуса клеща

В Свердловской области зафиксирован первый случай летального исхода от клещевого энцефалита. Как сообщает портал E1. RU, погибший мужчина был не привит, поздно обратился в медцентр за помощью, а также имел тяжёлую сопутствующую патологию.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с начала сезона на территории Свердловской области зарегистрировано 41195 пострадавших от присасывания клещей, что на 28% больше аналогичного периода 2021 года и выше среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 7485 детей.

О том, что делать и куда обращаться, если вас укусил клещ, читайте в нашем гайде полезной рубрики Guide PRO.