С начала сезона от укусов клещей пострадали более 40 тысяч свердловчан. Это на 28% больше, чем в прошлом году

С начала сезона на территории Свердловской области зарегистрировано 41195 пострадавших от присасывания клещей, что на 28% больше аналогичного периода 2021 года и выше среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 7485 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в медучреждения госпитализировано 203 человека (из них 46 детей). Это в 1,3 раза выше уровня аналогичного периода 2021 года. Подтверждён диагноз у 22 взрослых и 5 детей. «Клещевой иксодовый боррелиоз» подозревается у 424 человека (из них 102 ребёнка). Эта цифра на 4% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Подтверждён диагноз у 132 человек.

В лабораториях Свердловской области исследовано 24772 особи клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 315 пробах (1,3%). На боррелиоз исследовано 23556 проб, возбудитель обнаружен в 9696 пробах (41,2%). На прочие инфекции исследовано 13158 проб: моноцитарный эрлихиоз выявлен в 495 пробах (3,8%), гранулоцитарный анаплазмоз — в 141 пробе (1,07%).