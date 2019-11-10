В Свердловской области закрыли детский лагерь из-за вспышки кишечной инфекции

В Ревде закрыли детский лагерь, работающий на базе гостинично–оздоровительного комплекса «Лесная жемчужина», из-за вспышки норовируса.

«Источником инфекции стал персонал пищеблока оздоровительного комплекса. Возникновению вспышечной заболеваемости способствовали нарушения санитарных правил», — сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

По данным Znak.com, ведомство совместно с Минздравом Свердловской области организовало ряд противоэпидемических мероприятий на территории оздоровительного комплекса.

Напомним, у 19 воспитанников Центра для одарённых детей «Золотое сечение», которые отдыхали в лагере «Лесная жемчужина» в Ревде, обнаружены симптомы ротавирусной инфекции. 7 ноября восемь детей жаловались на тошноту, у двоих была зафиксирована повышенная температура, несколько человек сообщили о том, что чувствуют слабость и головокружение. Их поместили в изолятор при лагере. Руководство лагеря не уведомило Минобразования и Минздрав о заболевании.