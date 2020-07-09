В Свердловской области зафиксировано 276 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 21 заражённый

В Свердловской области выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+163), Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского. Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила (+21), Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 15 068 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 147 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 854. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 235 человек. Всего уральские врачи вылечили 9243 пациента», — рассказали в штабе.

Также зафиксировано 3 случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 144.

В России за последние сутки выявлено 6509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8805 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».