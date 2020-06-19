В Свердловской области зафиксировано 254 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле — 29 заражённых

На территории Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Берёзовского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижнего Тагила (+29), Невьянска, Пышминского, Режевского городских округов, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов. Всего в регионе зарегистрирован 10 501 случай новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 207 человек. Всего врачи вылечили 5060 пациентов», — отметили в штабе.

Также в Свердловской области зарегистрировано 4 новых случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев — 64.

В России за последние сутки выявлено 7972 новых случая коронавируса в 83 регионах, 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 10 443 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 7841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».