В Свердловской области зафиксировано 227 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 5 заболевших

На территории Свердловской области зарегистрировано 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+162), Асбеста, Арамильского, Белоярского, Берёзовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, посёлка Малышева, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городского округа. Всего в регионе зарегистрировано 10 016 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 77 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 627. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 188 человек. Всего уральские врачи вылечили 4657 пациентов», — сообщили в штабе.

Также за последние сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных коронавирусом, общее число смертельных случаев — 57.

В Россиии за последние сутки выявлено 7843 новых случая коронавируса в 84 регионах, 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода, полностью выздоровели 10 036 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».