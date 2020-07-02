В Свердловской области зафиксировано 224 новых случая коронвируса. В Нижнем Тагиле — 19 заражённых

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+92), Арамильского, Артёмовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Кушвы, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила (+19), Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвинского и Туринского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 116 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 695. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 7737 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 6 новых случаев смерти больных коронавирусом, общее число летальных исходов — 107.

В России за последние сутки выявлено 6760 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, полностью выздоровели 6047 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».