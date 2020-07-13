В Свердловской области зафиксировано 218 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле двое заражённых

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Артёмовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила (+2), Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа. Всего в регионе зарегистрировано 16 127 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 202 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 985. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 68 человек. Всего уральские врачи вылечили 9964 пациента», — сообщили в штабе.

Также в регионе зарегистрировано 6 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 163.

В России за последние сутки выявлено 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 2960 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».