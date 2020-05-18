В Свердловской области зафиксировано 130 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заразились 4 человека

На территории Свердловской области выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (+87), Арамильского городского округа, Артёмовского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила (+4), Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также у двоих жителей других регионов России. Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 2861.

В России за последние сутки в России выявлено 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Выписано по выздоровлению 2836 человек. Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 2722 человека.

Всего в стране выявлено 290 678 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».