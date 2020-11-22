В Свердловской области зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки 11 жителей Нижнего Тагила заразились коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 385 случаев заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Диагноз также лабораторно подтверждён у 185 жителей Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 43 223.

Состояние 548 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 316 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 220 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1034. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 387 человек. Общее число выписанных достигло 35 398. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 951.

В России за последние сутки выявлено 24 581 новый случай коронавируса. Зафиксировано 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 008 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.