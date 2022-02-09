В Свердловской области задержали 14-летнего лже-минёра, из-за которого массово эвакуировали школы 

В Екатеринбурге задержали подростка, который устроил массовое минирование школ в январе. Им оказался 14-летний учащийся одной из гимназий Ленинского района. Он направлял письма на электронную почту образовательных учреждений (в том числе в свою гимназию), торговых центров и социальных объектов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Фигурант нескольких уголовных дел воспитывается в неполной семье — матерью, ранее на учёте в ПДН не состоял. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. Он уже дал признательные показания, пояснив сыщикам, что совершил свои противоправные действия ради хайпа, а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков, — отметил полковник Горелых. — Юноша также признал, что осуществлял информационные атаки, в том числе и на заказ, получая за это по 1000 рублей на электронный кошелёк».

Сотрудники полиции задержали парня дома. Для конспирации школьник использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес, но эта хитрость спасла его ненадолго.

«Кстати, “хакер” был прекрасно осведомлён о предусмотренной законодательством нашей страны уголовной ответственности за подобные “шалости”. В настоящее время следствие ОВД располагает сведениями о восьми его криминальных эпизодах, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — пояснил полковник Горелых.

Сейчас школьник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы до пяти лет. Полиция продолжает расследование и устанавливает точное количество его преступлений.

Напомним, с 10 января 2022 в Екатеринбурге массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Территорию вокруг и внутри учебных заведений обследовали полицейские, но взрывоопасных веществ ни в одной школе не обнаружили.

Ранее сотрудники ФСБ Свердловской области утверждали, что массовое лжеминирование учебных заведений Екатеринбурга было организовано из-за границы.