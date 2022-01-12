В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы из-за сообщений о минировании

Сегодня, 12 января, в Екатеринбурге массово эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании, пишет Znak.com. По данным департамента образования Екатеринбурга, на 9 часов эвакуировано 93 школы.

После сообщений о минировании детей отправили домой на дистанционное обучение. Отметим, что лжеминирования в школах Екатеринбурга происходят третий день подряд. В первые учебные дни этого года уже эвакуировали учеников и педагогов гимназии № 161 из-за сообщений, присланных на электронную почту школы. Но после проверки занятия возобновлялись.

«Дети стояли на улице, недалеко от школы, после эвакуации. Родители получили сообщение от родительского комитета, что нужно лично забрать детей, потому что "на улицах опасно". Но часть из них, понятное дело, разбежались по домам, потому что уже давно ходят сами и в школу, и из неё», — рассказала АН «Между строк» жительница Екатеринбурга.

Территорию вокруг и внутри учебных заведений обследовали полицейские, но взрывоопасных веществ ни в одной школе не обнаружили.

Кроме школ, как сообщает портал Е1.ru, эвакуировали также сотрудников и студентов Уральской государственной консерватории имени Мусоргского.