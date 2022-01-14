ФСБ выяснила, кто «заминировал» 170 учебных заведений в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ Свердловской области выяснили, что массовое лжеминирование учебных заведений Екатеринбурга было организовано из-за границы.

Напомним, рассылка ложных сообщений о террористических актах на электронную почту школ и вузов произошла в понедельник, 12 января. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Свердловской области, основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки и отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона.

Сообщение о минировании поступило в 170 учебных заведений Екатеринбурга. Каждое подобное сообщение о планируемых актах терроризма проверяется сотрудниками ФСБ области совместно с полицейскими и специальными службами.

«Наших “друзей”, вероятно, да простят за выражение, колбасит от того, как уверенно двигается вперёд наша страна, как она держит удары и успешно решает многочисленные проблемы в разных сферах жизнедеятельности, поэтому, возможно, тщетно стараются “доброжелатели” хоть как-то насолить, создать панику и чувство страха у людей», — заявил Горелых.

В правоохранительных органах отметили, что в 2021 году в Свердловской области за заведомо ложные сообщения о терроризме к уголовной ответственности привлечены десять человек. Все они приговорены судом к срокам лишения свободы от трёх до семи лет, к троим лжеминёрам применены меры медицинского характера.

Помимо Екатеринбурга, в первые учебные дни сообщения о взрывных устройствах были получены и в других городах — Новосибирске, Архангельске, Калининграде, Ставрополе и Ульяновске. За совершение данного преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет и квалифицируются по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».