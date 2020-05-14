В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 64 человек, один пациент умер

В Свердловской области за сутки подтвердились 64 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Вирус подтвердился у жителей Екатеринбурга (+36), Арамиля, Артёмовского, Берёзовского, Верхотурья, Камышлова, Красноуральска, Невьянска, Новоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Сысерти, Талицы. Всего в регионе на сегодня подтвердились 2362 случая коронавируса. По данным на 13 мая, выздоровели 534 пациента с коронавирусом.

Кроме того, федеральный оперативный штаб подтвердил ещё одну смерть пациента с коронавирусом в Свердловской области. Таким образом, общее число смертей выросло до четырёх.

В России сегодня зарегистрировано 9974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число инфицированных достигло 252 245 человек.

За минувшие сутки умерли ещё 93 пациента с вирусом, всего с начала распространения коронавируса в России скончались 2305 человек. Выздоровели 53 530 человек (+5527 человек за минувшие сутки).

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».