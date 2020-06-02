В Свердловской области выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле заразилось 19 человек

На территории Свердловской обласи за прошедшие сутки выявлено 292 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус подтверждён у жителей Екатеринбурга (+200), Артинского и Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Верх-Нейвинского, Заречного, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+19), Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов. Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 6024 случая. Также зарегистрировано два новых случая смерти больных коронавирусом, всего от инфекции скончался 31 заражённый.

В России за сутки выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах, 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровело 11 108 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».