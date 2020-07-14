В Свердловской области выявлено 245 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 23 человека

В Свердловской области зафиксировано 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+181), Алапаевска, Артёмовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила (+23), Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских округов. Всего в регионе зафиксировано 16 372 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 205 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 93 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 359 человек. Всего уральские врачи вылечили 10 323 пациента», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 9 случаев смерти больных, общее число жертв коронавируса на сегодня — 172 человека.

На территории России за последние сутки выявлено 6248 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 175 летальных исходов, полностью выздоровели 8804 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».