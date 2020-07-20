В Свердловской области выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле заболели 8 человек

На территории Свердловской области за минувшие сутки выявлено 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Регион занимает третье место по суточному приросту заражённых, уступая Москве и ХМАО.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+123), Алапаевска, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Дегтярска, Красноуральска, Нижнего Тагила (+8), Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Полевского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 023.

«Состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 939. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 306 человек, общее число выписанных достигло 12 092», — сообщили в штабе.

Также зафиксировано 2 случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 195.

В России за последние сутки выявлено 5940 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровело 3258 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».