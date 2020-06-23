В Свердловской области выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле — 9 новых заражённых

На территории Свердловской области зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевского района, Арамильского и Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила (+9), Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 11 311 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 737. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5972 пациента», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 4 новых случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 75.

В России за последние сутки выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода, полностью выздоровело 12 013 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 8359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».