В Свердловской области выявлено 127 новых случаев коронавируса. 9 — в Нижнем Тагиле

На территории Свердловской области за последние сутки зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+56), Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Краснотурьинска, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+9), Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 482.

«Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 76 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 220. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 62 человека. Общее число выписанных достигло 19 568. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 409», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 4744 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 65 летальных исходов, полностью выздоровело 2456 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».