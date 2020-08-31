В Свердловской области выявлено 119 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 3 заражённых

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила (+3), Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 315.

«Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 58 человек. Общее число выписанных достигло 19 969. Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 450», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 4993 новых случая коронавируса в 83 регионах, 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 83 летальных исхода, полностью выздоровело 2405 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».