В Свердловской области выявлено 116 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 23 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По суточному приросту заражённых регион опустился на восьмое место.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+36), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила (+23), Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Талицкого и Туринского городских округов, посёлка Свободный. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 598.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 50 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 273. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 58 человек. Общее число выписанных достигло 19 626. Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 420», — сообщили в оперштабе.

Также там отметили, что в августе статистика по заболеваемости демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению количества вновь выявленных случаев заболевания, а показатель за 25 августа стал самым низким за указанный период.

В России за последние сутки выявлено 4696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 летальных исходов, полностью выздоровело 6652 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровело 779 747 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».