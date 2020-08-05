В Свердловской области выявлен 181 новый случай коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели трое

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрирован 181 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+133), Артёмовского, Ачита, Берёзовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Камышловского городского округа, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+3), Пышминского городского округа, Режа, Серова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 21 542.

«Состояние 128 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 487. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 92 человека. Общее число выписанных достигло 18 129. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 300», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 5204 новых случая коронавируса, 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов, полностью выздоровели 7555 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».