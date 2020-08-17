В Свердловской области выявлен 141 новый случай коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 13 человек

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+56), Асбеста, Алапаевска, Артёмовского, Ачита, Арамильского городского округа, Белоярского, Берёзовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Пышминского городского округа, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+13), Нижней Туры, Полевского, Режа, Серова, Сосьвы. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 546.

«Состояние 87 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 71 человек. Общее число выписанных достигло 19 102. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 374», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 4892 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3133 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, выздоровел 736 101 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».