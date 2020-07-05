В Свердловской области выявили коронавирус у сотрудника одного из детских лагерей

В оздоровительном лагере «Зарница», который находится недалеко от города Берёзовский, обнаружили коронавирусную инфекцию у одного из сотрудников учреждения. Всех контактировавших с ним детей отправили по домам, сейчас они должны будут пройти тестирование на COVID-19.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на оперативный штаб, накануне заезда детей и персонала на смену, их всех протестировали на коронавирус методом ИФА. Все результаты были отрицательными. Позже в оперштабе приняли решение ещё раз провести тестирование сотрудников методом ПЦР для дополнительной гарантии эпидбезопасности.

«Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа. Сотрудник был немедленно изолирован. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор. По рекомендации санитарных врачей организован выезд контактных детей. Все они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Помещения, в которых находились заболевший и контактные, продезинфицированы», — сообщили в штабе.

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