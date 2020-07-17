В Свердловской области выявили 301 новый случай коронавируса, в Нижнем Тагиле — 23 заражённых

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлен 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. Регион вторые сутки находится на втором месте по суточному приросту заражённых, уступая только Москве.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+185), Алапаевска, Артёмовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Ивделя, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+23), Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции, таким образом, составляет 17 285.

«Состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 74 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 828. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 336 человек. Всего уральские врачи вылечили 11 273 пациента», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 9 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 188.

В России за последние сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса, зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7681 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».