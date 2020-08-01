В Свердловской области выявили 202 новых случая COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели восемь человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции, из них восемь — в Нижнем Тагиле. Таким образом, общее число заболевших в регионе составляет 20 784 человека.

Как рассказали в оперативном штабе, на сегодняшний день состояние 142 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 121 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 — на аппаратах ИВЛ.

За сутки из больниц выписали 697 свердловчан. Общее число выздоровевших — 17 678.

Зарегистрировано шесть смертей больных COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 276 пациентов.

В России за сутки лабораторно подтверждено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».