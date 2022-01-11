В Свердловской области водитель-подросток устроил ДТП

В Нижней Туре 10 января около 07:00 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-21114 устроил ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подросток управлял автомобилем без водительского удостоверения. Во время движения он зацепил ВАЗ-21114 и следующий по соседней полосе ВАЗ-21102. В результате ДТП «десятка» перевернулась на крышу. Несовершеннолетний водитель получил ушиб позвоночника и растяжение сустава.

Как пояснила мать подростка, автомобиль сын приобрёл на заработанные им деньги в августе 2021 года. О том, что юноша управляет автомобилем, она знала, но повлиять на сына не смогла.

В ГИБДД отмечают, что подросток уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав в 2021 году. В этот раз юношу привлекли не только за езду без документов, но и за неиспользование ремня безопасности, повреждение столба с дорожными с знаками, отсутствие страхового полиса, а также за неуплату штрафа.

В подразделении по делам несовершеннолетних, где семья состоит на учёте, рассмотрят вопрос о привлечении к административной ответственности родителей мальчика за ненадлежащее воспитание. Также сотрудники полиции проведут проверку школы, в которой обучается водитель-подросток.