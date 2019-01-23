В Свердловской области в тестовом режиме введут налог для самозанятых

Свердловская область подала заявку на включение в состав регионов, тестирующих новый налог для самозанятых, со ссылкой на заместителя министра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна пишет 66.ru.

По его словам, соответствующее предложение направили в федеральные органы. Замминистра объяснил желание включить Свердловскую область в проект тем, что специальный режим позволит вывести из тени часть людей, «которые занимаются какими-то услугами», но не платят никаких налогов. Если заявку одобрят, специальный налоговый режим начнёт действовать с 2020 или 2021 года.

Напомним, пилотная версия налога для самозанятых с 1 января стала действовать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Жители этих регионов, которые захотят протестировать режим, будут оплачивать налог на свой доход через мобильное приложение, которое специально разработала Федеральная налоговая служба. К самозанятым относятся люди, продающие товары и услуги самостоятельно, без привлечения наёмных работников: это няни, фотографы, репетиторы.

Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%. При этом платить 13-процентный НДФЛ не нужно.