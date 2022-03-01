В Свердловской области в смертельном ДТП с самосвалом погибли двое мужчин

В Нижнетуринском районе около посёлка Ис самосвал «Урал» врезался в ВАЗ-2104. Авария произошла 28 февраля, водитель и пассажир легковушки скончались, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

По словам 29-летнего водителя грузовика, он ехал с компрессионной станции «Лялинской» в Нижнюю Туру со скоростью 60 км/ч. Навстречу с горы выехала «четвёрка» и начала «вилять» на дороге. Мужчина попытался уйти от столкновения, но отечественную легковушку развернуло и автомобиль левым боком столкнулся с самосвалом.

От удара ВАЗ получил значительные повреждения. 38-летний водитель ВАЗа и его 61-летний пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в больницу, где впоследствии скончались. При этом водитель «четвёрки» не был пристёгнут ремнём безопасности, после столкновения его выкинуло из машины. Оба погибших — жители закрытого города Лесного.