В Свердловской области в ДТП погиб пьяный мотоциклист

В ночь на 10 апреля в посёлке Колпаковка Шалинского района Свердловской области насмерть разбился мотоциклист. По данным ГИБДД, 34-летний водитель мотоцикла «Минск 112» выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan Almera. 57-летний владелец автомобиля не пострадал, а вот мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его 28-летняя пассажирка с тяжёлыми травмами госпитализирована.

Автоинспекторы выяснили, что в момент ДТП мотоциклист был пьян, водительских прав он не имел, а мототранспорт не был зарегистрирован. Пострадавшая пассажирка рассказала, что она вместе со своим другом была в гостях, где они выпили полтора литра пива.

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