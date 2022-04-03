В Свердловской области в ДТП из-за снегопада погибло трое человек

В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли три человека. Авария произошла в субботу, 2 апреля, около 18:00 на 9-м км дороги посёлок Белоярский — Некрасово. Как сообщили E1.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением из-за снегопада.

По предварительным данным, 70-летний водитель Hyundai ехал из Белоярского в сторону Некрасова, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в КамАЗ под управлением 32-летнего водителя. В результате аварии погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. Отмечается, что 25-летняя погибшая девушка, которая ехала на заднем сиденье, не пользовалась ремнём безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.