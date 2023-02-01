В Свердловской области в частном доме погибли 5 человек 

Накануне в Нижнесергинском муниципальном районе в посёлке Дружинино в частном жилом доме на улице Крупской были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием.

«Первоначальное сообщение поступило в дежурную часть полиции Нижних Серёг 31 января в 20:40 от местной жительницы о том, что в частном доме находятся 5 человек, они, возможно, спят, а возможно, мертвы. Страшное подозрение пришло в голову женщине потому, что, когда она задела одного из лежавших людей, он не подал признаков жизни. Это дом её брата. На место ЧП незамедлительно прибыли представители МВД, Следственного комитета и прокуратуры. В настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших 3 мужчин и 2 женщин. С этой целью опрашиваются жильцы посёлка», — отметил полковник Горелых.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).