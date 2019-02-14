В Свердловской области в 6 раз выросли долги по зарплате

Долги по зарплате на предприятиях Среднего Урала на 1 февраля в 6,6 раза превысили аналогичный показатель годовой давности, сообщает Свердловскстат.

По данным ведомства, задолженность по зарплате организаций области составила на 1 февраля 37,4 млн рублей. Выплаты задерживали в пяти организациях, где работают 555 человек.

Рост задолженности произошёл не только по сравнению с февралём прошлого года, но и по сравнению с прошлым месяцем. Так, на начало года долги по зарплате в регионе, зафиксированные Свердловскстатом, были в 2,2 раза меньше.

Одним из самых громких скандалов, связанных с невыплатой зарплаты, стал скандал с главой «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» Денисом Кокориным. Напомним, он стал знаменит на всю страну после «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, на которую обратились рабочие предприятия. Они сообщили, что много месяцев не получают зарплату, а директор Кокорин заявил, что платить им не будет, пока его об этом не попросит лично Путин. Путин назвал поведение Кокорина «борзотой». После этого благодаря вмешательству прокуратуры перед рабочими был погашен долг в 13,3 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела, возбуждённого СКР, выяснилось, что Кокорин, являясь собственником 50% акций предприятия, выводил с завода деньги и так присвоил 32 млн рублей. Суд приговорил «борзого» директора к двум годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.