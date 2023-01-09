В Свердловской области в 2022 году врачи воздушной скорой помощи эвакуировали около 650 пациентов  

Врачи регионального Центра медицины катастроф в 2022 году эвакуировали на вертолётах из районных больниц в областные клиники около 650 пациентов. Всего в регионе оборудовано 39 площадок для приземления медицинского вертолёта, функционирует четыре воздушных судна, сообщает информационный портал Свердловской области.

В Екатеринбурге и Краснотурьинске расположены основные места дислокации вертолётов. Время эвакуации при помощи такой транспортировки сокращается на несколько часов — это является одним из решающих факторов в сохранении жизни пациентов. Сеть воздушной скорой помощи в Свердловской области считается одной из самых развитых в стране. Она включает в себя Ирбит, Бисерть, Ачит, Тавду, Нижний Тагил, Сухой Лог, Серов, Асбест, Алапаевск и другие населённые пункты региона.

«Каждая вертолётная площадка оборудована сигнальными огнями, поэтому при лётной погоде мы работаем круглосуточно. Есть возможность осуществлять и транзитные перелёты в другие регионы и даже страны. Самый дальний вылет на сегодняшний день был в Казахстан, когда оказывали помощь мальчику с инсультом», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, лауреат Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час» Пётр Еговцев.