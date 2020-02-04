В Свердловской области в 2020 году пересмотрят нормативы накопления мусора, от которых зависит плата за вывоз ТКО

Власти Свердловской области намерены до конца 2020 года пересмотреть нормативы накопления мусора, от которых напрямую зависит плата за вывоз ТКО. Об этом 4 февраля заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на заседании рабочей группы в Заксобрании.

По словам министра, долгое время область ждала, когда новая методика расчёта нормативов будет утверждена на уровне Федерации, но этого не случилось. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать свою методику определения нормативов, для этого при региональной энергетической комиссии была создана специальная рабочая группа.

«Новая методика определения нормативов будет более детализированной. В ней будет выделено больше групп потребителей: отдельно будут считаться дома с печным отоплением, отдельно — дома в коттеджных посёлках вблизи крупных городов и на удалённых сельских территориях. Мы рассчитываем, что уже в этом году работа будет завершена, чтобы с 2021 года мы использовали новые нормативы», — цитирует Смирнова Znak.com.

Министр также отметил, что он в курсе существующей проблемы завышенных нормативов и в связи с этим считает, что после утверждения методики областные депутаты и общественники должны будут проконтролировать, как муниципалитеты будут проводить замеры.

Напомним, в конце декабря прошлого года РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле. Таким образом, с 1 июля 2020 года тариф вырастет с 695,23 рубля до 720,16 рубля. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора уже не 117 рублей с человека, а 122 рубля, ИЖС — 137 вместо 132 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться: до 889 рублей с 1 января 2021 года и до 895 рублей с 1 июля 2021 года.