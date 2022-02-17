В Свердловской области уволилась учительница, которая дала пощёчину шестикласснику (ВИДЕО)

В Берёзовском уволилась учительница школы № 2, которая дала ученику 6 «А» класса пощёчину. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на мэрию Берёзовского.

«Сотрудница школы уволилась, она написала заявление по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе города.

В декабре 2021 года в интернете появился видеоролик, на котором учительница разорвала тетрадь ученика и ударила его по щеке. Как выяснилось позже, инцидент произошёл в школе № 2 города Берёзовский. Кроме того, оказалось, что мальчик хамил учительнице и матерился.

«Парень не занимался на уроке чем положено, из-за чего учительница и подошла. В ответ юноша обматерил её, что, скорее всего, и послужило причиной ответной и недопустимой реакции», — дал комментарий ситуации начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отделении по делам несовершеннолетних уже выяснили, что на ребёнка не впервые поступают жалобы. Оказалось, что мальчик живёт с отцом, который из-за работы не успевает уделять ему время.