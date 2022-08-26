В Свердловской области установят около 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора ТКО

Свердловская область получит более 100 млн рублей на закупку около 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора твёрдых мусорных отходов. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, выделив из федерального бюджета 1,5 млрд рублей регионам на реализацию этих целей, сообщает информационный портал Свердловской области.

Средства выделяются в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», согласно которому к 2030 году количество отходов должно быть сокращено в два раза. Благодаря таким контейнерам каждый сможет сортировать ТКО, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы. После этого отсортированные отходы будут использовать как вторсырьё.

На сегодняшний день в Свердловской области установлена 33 371 контейнерная площадка, где находится около 68 тысяч мусорных баков. Из них под раздельное накопление ТКО обустроено 5750 площадок. В 2021 году на федеральные средства было приобретено 4150 контейнеров. В процесс раздельного сбора уже включились 47 муниципальных образований Свердловской области.

Напомним, ранее региональный оператор анонсировал открытие в Нижнем Тагиле первого экодома по приёму вторсырья, где каждый житель города может сдавать на переработку 10 видов бытовых отходов. В таких пунктах хотят организовать образовательные площадки с информацией о сортировке мусора, с выступлениями экспертов, экологическими мастер-классами и акциями.

А ещё в Нижнем Тагиле в маленьком цехе ЖБИ уже три года работает предприятие по изготовлению полимерпесчаной тротуарной плитки из пластиковых отходов.