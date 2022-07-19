В Нижнем Тагиле построят первые в регионе экодома по приёму вторсырья и обучению экограмотности

В Нижнем Тагиле в 2022 году появятся первые экодома, куда горожане смогут сдавать на переработку 10 видов бытовых отходов. Это будут не просто современные пункты приёма вторсырья, но и образовательные площадки с информацией о правильной сортировке мусора, с выступлениями экспертов, экологическими мастер-классами и акциями.

Как сообщает департамент информполитики региона, Нижний Тагил станет пилотной площадкой, затем такие экодома построят по всей Свердловской области. Проект реализуется совместно с региональным оператором «Рифей». Пока места размещений экодомов в нашем городе обсуждаются с правительством Свердловской области.

«Мы хотим создать в Нижнем Тагиле места, где люди смогут получить информацию, куда экологически сознательные жители города смогут принести чистое вторичное сырье, которое гарантированно отправится на переработку», — говорит исполнительный директор компании «Рифей» Фёдор Потапов.

На Среднем Урале с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» действует комплексная система обращения с ТКО. Губернатор Свердловской области анонсировал перевод на организованный сбор ТКО максимальное число жителей региона, ликвидацию несанкционированных свалок, а также выполнение условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.

К 2030 году в Свердловской области появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов, общий объём инвестиций составит 27 миллиардов рублей, а общая мощность переработки мусора на новых комплексах достигнет 1,5 миллионов тонн.